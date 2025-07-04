В красноярском микрорайоне Солнечном хищные птицы стучатся в окна жильцов

Пустельги, запечатленные на снимках, принадлежат к семейству соколиных и обитают в Европе, Азии и Африке. Эти хищники предпочитают парки и сады, но также нередко встречаются на городских объектах. В рацион пустельг входят мелкие грызуны, насекомые и маленькие птицы.