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В красноярском микрорайоне Солнечном хищные птицы стучатся в окна жильцов

Горожане поделились фотографиями пернатых в группе микрорайона в социальных сетях.

Горожане поделились фотографиями пернатых в группе микрорайона в социальных сетях.

Жители микрорайона Солнечный в Красноярске стали свидетелями необычного явления: хищные птицы, известные как пустельги, начали активно проситься в окна жилых домов.

Птицы не только стучались в окна, но и залетали на балконы, проявляя удивительное спокойствие при контакте с людьми.

Пустельги, запечатленные на снимках, принадлежат к семейству соколиных и обитают в Европе, Азии и Африке. Эти хищники предпочитают парки и сады, но также нередко встречаются на городских объектах. В рацион пустельг входят мелкие грызуны, насекомые и маленькие птицы.