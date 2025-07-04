Сомнолог назвала главные ошибки при попытках уснуть в жару

Летние ночи все чаще становятся причиной хронического недосыпа. Жара нарушает естественный механизм засыпания: для погружения в глубокий сон организм должен снизить температуру, но перегрев блокирует выработку мелатонина и провоцирует фрагментарный, беспокойный отдых. Особенно страдают люди с апноэ сна — у них жара усиливает потливость и пробуждения.
Сомнолог Людмила Тимошина в советах для «Спорт-Экспресс» выделила ключевые стратегии для восстановления сна. Первый шаг — жесткий контроль микроклимата. Идеальная температура спальни составляет 18−22°С. Кондиционер или вентилятор обязательны, но окна лучше держать приоткрытыми: герметичное помещение повышает уровень углекислого газа. Если уличный шум мешает, помогут беруши или фоновая запись дождя.
Дополнительно стоит охлаждать тело за час до сна. Прохладный душ или влажное полотенце на шее и запястьях помогут запустить терморегуляцию. Правда, желательно избегать ледяной воды, чтобы не вызвать стрессовую реакцию у организма.
Особое внимание врач уделяет текстилю. Синтетическое постельное белье и пижамы удерживают тепло, тогда как шелк и хлопок создают «эффект прохлады». Одежда должна быть свободной и светлой.
Вечерние ритуалы тоже требуют коррекции. Прогулки допустимы только после спада дневной температуры. Ужин стоит сделать легким — подойдут йогурт, творог или фрукты. Кофе и черный чай необходимо заменить на травяные настои, например, иван-чай (при отсутствии аллергии).
Важный нюанс — контроль влажности. Сухой воздух вызывает першение в горле и затрудняет дыхание. Увлажнитель или мокрое полотенце на батарее решат проблему.