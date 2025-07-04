Сомнолог назвала главные ошибки при попытках уснуть в жару

Летние ночи все чаще становятся причиной хронического недосыпа. Жара нарушает естественный механизм засыпания: для погружения в глубокий сон организм должен снизить температуру, но перегрев блокирует выработку мелатонина и провоцирует фрагментарный, беспокойный отдых. Особенно страдают люди с апноэ сна — у них жара усиливает потливость и пробуждения.