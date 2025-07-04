В США крупная компания наняла миллион роботов

Роботизация в американском ритейл-гиганте Amazon достигла юбилейной отметки: парк автономных машин компании превысил 1 млн единиц. Они работают бок о бок с 1.56 млн сотрудников, но баланс стремительно меняется. За последние годы число людей на один склад сократилось до 670 — минимального показателя с 2005 года. О событии рассказали в Gizmodo, ссылаясь на данные Wall Street Journal.