В США крупная компания наняла миллион роботов

Роботизация в американском ритейл-гиганте Amazon достигла юбилейной отметки: парк автономных машин компании превысил 1 млн единиц. Они работают бок о бок с 1.56 млн сотрудников, но баланс стремительно меняется. За последние годы число людей на один склад сократилось до 670 — минимального показателя с 2005 года. О событии рассказали в Gizmodo, ссылаясь на данные Wall Street Journal.
Технологический рывок радикально изменил логистику. Сегодня 75% заказов Amazon обрабатываются при участии роботов, а производительность на одного сотрудника выросла в 22 раза: с 175 до 3870 посылок ежедневно. Однако облегчения условий труда не произошло. Исследование Университета Иллинойса выявило, что 41% складских работников получают производственные травмы, а 69% вынуждены брать неоплачиваемый отпуск для восстановления.
Гендиректор Amazon Энди Джесси в письме персоналу подтвердил стратегию: интеграция ИИ и роботов приведет к сокращению рабочих мест. Вместо улучшения условий компания фокусируется на полной замене людей. Уже тестируются человекоподобные роботы для доставки и системы, управляемые голосовыми командами.
Эксперты отмечают парадокс: несмотря на миллиардные инвестиции в автоматизацию, OSHA (Управление по безопасности труда США) регулярно фиксирует нарушения норм безопасности на объектах Amazon.
Роботы должны снижать риски, но статистика травм говорит об обратном.
В перспективе компания планирует увеличить роботизированный флот, оставляя открытым вопрос: останется ли место для человека в новых автоматизированных цехах?