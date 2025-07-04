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Нежилое здание снесут в Самаре около психиатрической больницы на улице Нагорной

Медучреждение ищет подрядчика для выполнения работ. Начальная цена контракта составляет около 1,36 млн рублей.

Медучреждение ищет подрядчика для выполнения работ. Начальная цена контракта составляет около 1,36 млн рублей. Информация появилась на сайте госзакупок 3 июля.

Снести нежилую постройку на улице Нагорной, 78 (13-й корпус) вблизи психиатрической больницы нужно в течение 2 месяцев с момента подписания соглашения. Оно действует до конца нынешнего года.

«Снос осуществляется без остановки лечебного и консультационного процесса, с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, правил пожарной безопасности», — говорится в техзадании.

Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 11 июля. Подрядчика определят 15-го числа.

Недавно в областном центре начали сносить 26 из 80 запланированных аварийных домов.

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