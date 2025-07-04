Нежилое здание снесут в Самаре около психиатрической больницы на улице Нагорной

Медучреждение ищет подрядчика для выполнения работ. Начальная цена контракта составляет около 1,36 млн рублей. Информация появилась на сайте госзакупок 3 июля.
Снести нежилую постройку на улице Нагорной, 78 (13-й корпус) вблизи психиатрической больницы нужно в течение 2 месяцев с момента подписания соглашения. Оно действует до конца нынешнего года.
«Снос осуществляется без остановки лечебного и консультационного процесса, с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, правил пожарной безопасности», — говорится в техзадании.
Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 11 июля. Подрядчика определят 15-го числа.
Недавно в областном центре начали сносить 26 из 80 запланированных аварийных домов.
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