Врачи Клиник СамГМУ создали свой метод проведения малоинвазивных операций

Врачи Центра хирургии кисти Клиник СамГМУ разработали собственную технологию УЗИ-ассистированной хирургии для проведения малоинвазивных операций,
Врач-травматоолог-ортопед, кистевой хирург Центра хирургии кисти Никита Князев пояснил, что разработанный ими набор инструментов тестируют в клиниках Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени.
Врачи также начали выполнять ряд операций через один прокол вместо двух, что, по словам заведующего травматолого-ортопедическим отделением № 1 Клиник СамГМУ Александра Панкратова, раньше было возможно только в столичных клиниках.
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