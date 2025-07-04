Фуникулер в Нижегородском кремле прекратит работу из-за свадеб

Как сообщили в управделами правительства Нижегородской области, в День семьи, любви и верности (8 июля) там пройдут торжественные церемонии бракосочетания. В праздничной обстановке свои отношения официально оформят 11 пар. Молодожёны начнут путь с нижней станции фуникулера, оформленной в историческом стиле. Оттуда они поднимутся сквозь кремлёвскую стену на верхнюю станцию, где и состоится церемония.