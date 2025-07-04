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Фуникулер в Нижегородском кремле прекратит работу из-за свадеб

Нижегородский фуникулер не будет работать 7 и 8 июля.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщили в управделами правительства Нижегородской области, в День семьи, любви и верности (8 июля) там пройдут торжественные церемонии бракосочетания. В праздничной обстановке свои отношения официально оформят 11 пар. Молодожёны начнут путь с нижней станции фуникулера, оформленной в историческом стиле. Оттуда они поднимутся сквозь кремлёвскую стену на верхнюю станцию, где и состоится церемония.

Ранее сообщалось, что круговой маршрут Кремлевского бульвара вновь открыт для прогулок. Также стало известно, что с 1 июля подорожал проезд на фуникулере до 350 рублей в одну сторону.