Российские студенты впервые прошли курс под руководством ИИ-преподавателя

Впервые в российской практике студенты совместного бакалавриата «Сколково» и МФТИ прошли курс «Биология поведения человека» под руководством искусственного интеллекта. Эксперимент организовали Лаборатория ИИ «Сколково» и специалисты Тюменского государственного университета. Образовательный процесс полностью возглавил ИИ-ассистент по имени Роберт, который стал единственным источником знаний для обучающихся. Об итогах рассказали в «Известиях».
Курс длился шесть дней и проходил в формате интенсива. Участниками стали две группы по 42 студента, ни один из которых ранее не изучал биологию и не имел опыта работы с нейросетями. Одна группа занималась традиционно — с лекциями и семинарами от преподавателя. Другая группа взаимодействовала исключительно с ИИ-преподавателем при помощи различных форматов индивидуальной и групповой работы. Помощь со стороны живого специалиста ограничивалась присутствием медиатора, не обладающего экспертными знаниями предмета.
По завершении обучения была проведена оценка знаний.
Организаторы признали эксперимент успешным и планируют внедрять такой формат в дальнейшее образование.
Особенностью ИИ-преподавателя стало наличие нескольких «личностей», которые могли комментировать материал как нейроученый, генетик или эндокринолог. Такой подход позволил обеспечить многогранное объяснение сложных вопросов. Также важной частью обучения стало постоянное «продуктивное недоверие» к ИИ, которое стимулировало студентов проверять информацию и углубляться в тему самостоятельно.
Участники отметили, что формат работы с искусственным интеллектом развивает навыки самоконтроля, аналитического мышления и самостоятельного поиска информации. При этом эксперты подчеркивают: ИИ пока не способен заменить роль педагога в областях, требующих эмоционального вовлечения и творческого подхода. Однако в технических и формализованных дисциплинах его использование может значительно повысить эффективность обучения.
В будущем разработчики планируют расширять применение ИИ в образовании, акцентируя внимание на его роли помощника, а не замены преподавателей.