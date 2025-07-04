Российские студенты впервые прошли курс под руководством ИИ-преподавателя

Курс длился шесть дней и проходил в формате интенсива. Участниками стали две группы по 42 студента, ни один из которых ранее не изучал биологию и не имел опыта работы с нейросетями. Одна группа занималась традиционно — с лекциями и семинарами от преподавателя. Другая группа взаимодействовала исключительно с ИИ-преподавателем при помощи различных форматов индивидуальной и групповой работы. Помощь со стороны живого специалиста ограничивалась присутствием медиатора, не обладающего экспертными знаниями предмета.