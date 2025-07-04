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Российские студенты впервые прошли курс под руководством ИИ-преподавателя

Впервые в России студенты освоили образовательный курс под руководством искусственного интеллекта. Вместо традиционного преподавателя выступил ИИ-ассистент по имени Роберт. По итогам курса участники показали более высокие результаты, чем обучавшиеся в обычном формате.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Unsplash

Впервые в российской практике студенты совместного бакалавриата «Сколково» и МФТИ прошли курс «Биология поведения человека» под руководством искусственного интеллекта. Эксперимент организовали Лаборатория ИИ «Сколково» и специалисты Тюменского государственного университета. Образовательный процесс полностью возглавил ИИ-ассистент по имени Роберт, который стал единственным источником знаний для обучающихся. Об итогах рассказали в «Известиях».

Курс длился шесть дней и проходил в формате интенсива. Участниками стали две группы по 42 студента, ни один из которых ранее не изучал биологию и не имел опыта работы с нейросетями. Одна группа занималась традиционно — с лекциями и семинарами от преподавателя. Другая группа взаимодействовала исключительно с ИИ-преподавателем при помощи различных форматов индивидуальной и групповой работы. Помощь со стороны живого специалиста ограничивалась присутствием медиатора, не обладающего экспертными знаниями предмета.

По завершении обучения была проведена оценка знаний.

Выяснилось, что студенты, работавшие с ИИ, продемонстрировали лучшие результаты: они затронули больше тем, точнее использовали научные термины и глубже воспроизводили ключевые идеи курса.

Организаторы признали эксперимент успешным и планируют внедрять такой формат в дальнейшее образование.

Особенностью ИИ-преподавателя стало наличие нескольких «личностей», которые могли комментировать материал как нейроученый, генетик или эндокринолог. Такой подход позволил обеспечить многогранное объяснение сложных вопросов. Также важной частью обучения стало постоянное «продуктивное недоверие» к ИИ, которое стимулировало студентов проверять информацию и углубляться в тему самостоятельно.

Участники отметили, что формат работы с искусственным интеллектом развивает навыки самоконтроля, аналитического мышления и самостоятельного поиска информации. При этом эксперты подчеркивают: ИИ пока не способен заменить роль педагога в областях, требующих эмоционального вовлечения и творческого подхода. Однако в технических и формализованных дисциплинах его использование может значительно повысить эффективность обучения.

В будущем разработчики планируют расширять применение ИИ в образовании, акцентируя внимание на его роли помощника, а не замены преподавателей.