Глава Дона выразил соболезнования родным погибшей Ангелины Шаповаловой

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь выразил соболезнования в связи с гибелью Ангелины Яковлевны Шаповаловой. Напомним, 75-летней жительницы поселка Долотинка не стало в ночь на 4 июля в ходе атаки БПЛА.
— С 1970 годов Ангелина Яковлевна работала воспитателем в школе-интернате, затем многие годы была заведующей в детском саду. Искренние соболезнования родным, коллегам и всем, кто знал Ангелину Яковлевну, — написал в Telegram Юрий Слюсарь.
Донской глава пообещал оказать родным погибшей женщины необходимую материальную помощь и поддержку. Добавим, соболезнования также выразил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Напомним, прошедшей ночью в поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный 8-квартирный дом. Из постройки после этого эвакуировали 20 человек, Ангелина Шаповалова погибла при обрушении плиты перекрытия.
Подпишись на нас в Telegram.