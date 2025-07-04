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Глава Дона выразил соболезнования родным погибшей Ангелины Шаповаловой

Юрий Слюсарь выразил соболезнования родным жительницы Дона, погибшей при атаке БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь выразил соболезнования в связи с гибелью Ангелины Яковлевны Шаповаловой. Напомним, 75-летней жительницы поселка Долотинка не стало в ночь на 4 июля в ходе атаки БПЛА.

— С 1970 годов Ангелина Яковлевна работала воспитателем в школе-интернате, затем многие годы была заведующей в детском саду. Искренние соболезнования родным, коллегам и всем, кто знал Ангелину Яковлевну, — написал в Telegram Юрий Слюсарь.

Донской глава пообещал оказать родным погибшей женщины необходимую материальную помощь и поддержку. Добавим, соболезнования также выразил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Напомним, прошедшей ночью в поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный 8-квартирный дом. Из постройки после этого эвакуировали 20 человек, Ангелина Шаповалова погибла при обрушении плиты перекрытия.

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