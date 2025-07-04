Изобретен комплекс бесконтактного мониторинга состояния пациента

«Комплекс представляет собой набор датчиков — это тепловизор, камеры глубины, датчики освещения и качества воздуха и другие. Он собирает ряд параметров с больного, которые мы потом интерпретируем. Мы можем оценивать ряд параметров, которые важны при ранении военнослужащих, как состояние меняется у тяжелых», — сказал он.