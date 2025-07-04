Впервые за 160 лет: когда в Петербурге случится наводнение

— Циклон располагается северо-восточнее Финского залива, а над самим заливом и устьем Невы преобладает довольно плотный западный ветер. При его порывах в 20−25 метров в секунду возможно наводнение в устье Невы и в малых реках и каналах Санкт-Петербурга. Пятница станет самым напряженным днем, потому что уровень воды в Неве может повыситься до полутора метров, а в малых реках — до 1−1,2 метра.