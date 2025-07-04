Впервые за 160 лет: когда в Петербурге случится наводнение

В Санкт-Петербурге впервые за 160 лет ожидается наводнение. Уровень воды на городской дамбе уже превысил 180 сантиметров. Не превратится ли «Северная Венеция» в Атлантиду, «Вечерняя Москва» узнала у главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой.
По словам синоптика, на сегодняшний день в Санкт-Петербурге наблюдается довольно редкое для летних процессов погодное явление:
— Циклон располагается северо-восточнее Финского залива, а над самим заливом и устьем Невы преобладает довольно плотный западный ветер. При его порывах в 20−25 метров в секунду возможно наводнение в устье Невы и в малых реках и каналах Санкт-Петербурга. Пятница станет самым напряженным днем, потому что уровень воды в Неве может повыситься до полутора метров, а в малых реках — до 1−1,2 метра.
Однако постепенно эта опасность сойдет на нет, заверила метеоролог.
— Уже в субботу погода будет более спокойной с точки зрения наводнений и погоды. Но кратковременные дожди и прохлада сохранятся. Из-за холодного фронта особого тепла жителям Санкт-Петербурга ждать не стоит, — добавила Позднякова.
История питерских наводнений.
За 300 лет существования Санкт‑Петербург пережил более 300 наводнений. При этом чаще всего они происходят в сентябре — декабре. Летнее наводнение — редкость для Питера. «Опасными» считаются те наводнения, когда уровень воды поднимается до 210 сантиметров, «особо опасными» — до 299 сантиметров. «Катастрофическими» называют наводнения с подъемом воды свыше 300 сантиметров.
Как глобальное потепление влияет на число опасных природных явлений.
Первое наводнение было зафиксировано всего через три месяца со дня основания города — 30 августа 1703 года. Тогда уровень воды поднялся на 2,5 метра. В результате оказался затоплен весь Заячий остров. Кроме того, вода унесла часть леса, который должен был послужить для строительства крепости.
— Поскольку Заячий остров был затоплен во время наводнения, то при строительстве крепости его уровняли и увеличили нанесением дополнительного слоя земли, — говорится в «Летописи Петропавловской крепости 1703−1789 годов» (хранится в Государственном музее истории Санкт-Петербурга — прим. «ВМ»).
Самые катастрофические наводнения произошли в 1777, 1824 и 1924 годах, когда вода в дельте Невы поднялась выше ординара более чем на три метра. Самым страшным из трех было второе наводнение, которое накрыло город 7 ноября 1824 года. Тогда уровень воды превысил норму на 4 метра 21 сантиметр. Это наводнение не только привело к большим разрушениям в городе, но и унесло множество жизней петербуржцев.
На протяжении всей истории человечества в разных уголках планеты происходило большое количество различных катастроф — не только землетрясений, но и наводнений, ураганов и прочих стихийных бедствий. Десять самых страшных и смертоносных природных катастроф — в материале «Вечерней Москвы».