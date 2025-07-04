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Депрессию предложили лечить с помощью назального спрея

Клинические испытания препарата BPL-003, проведенные на 193 пациентах с устойчивой к лечению депрессией, показали выраженный и длительный антидепрессивный эффект. Однократное применение вещества привело к значительному улучшению состояния пациентов уже через неделю, а эффект сохранялся минимум два месяца.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Laura Chouette/CC0

Компании atai Life Sciences и Beckley Psytech сообщили о положительных результатах клинического исследования препарата, предназначенного для лечения устойчивой к терапии депрессии. Это крупнейшее контролируемое исследование, посвященное действию мефутонина, проводилось на 38 площадках в шести странах и включало 193 участника с умеренной и тяжелой формами заболевания. Итогами поделились в журнале Psychiatrictimes.

Участников разделили на три группы и каждый из них получал разные дозы препарата. В течение 8 недель специалисты оценивали эффективность терапии на 2-й, 8-й, 29-й и 57-й день после применения. Дозы препарата вводились в формате назального спрея.

Исследование достигло своего основного и всех ключевых вторичных целей. Уже к 29-му дню после однократного применения препарата у пациентов наблюдалось статистически значимое снижение симптомов депрессии. При этом в одной из групп улучшения были зафиксированы уже через сутки после применения и сохранялись до конца наблюдения.

Препарат показал хорошую переносимость. Более 99% побочных явлений были легкой или умеренной степени тяжести, серьезных нежелательных реакций не зафиксировано. Ни у одного из участников не наблюдалось суицидальных мыслей или действий. Среднее время выписки после введения составило около двух часов, большинство пациентов были готовы к выписке через 90 минут.

По словам профессора психиатрии Калифорнийского университета в Сан-Диего Дэвида Фейфела, результаты демонстрируют выраженный антидепрессивный эффект, который развивается быстро и сохраняется минимум два месяца. Также он обратил внимание на сравнительно короткий период действия психоделического компонента, что позволяет пациентам быстрее вернуться к обычной жизни.

На основе полученных данных компания намерена продолжить развитие программы и провести переговоры с FDA и другими регуляторными органами для подготовки следующих клинических испытаний.