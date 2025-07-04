Депрессию предложили лечить с помощью назального спрея

Исследование достигло своего основного и всех ключевых вторичных целей. Уже к 29-му дню после однократного применения препарата у пациентов наблюдалось статистически значимое снижение симптомов депрессии. При этом в одной из групп улучшения были зафиксированы уже через сутки после применения и сохранялись до конца наблюдения.