Зубков «воскрес», а льва не усыпят. «Тайган» работает в обычном режиме

Инцидент, произошедший 22 июня 2025 года в Парке львов «Тайган», вызвал немалый резонанс. На человека-льва, главу прайда из шести десятков львов, который без страха подходит к свирепым хищникам и грозит им тапком, во время кормления напал один из его подопечных. Олега Зубкова спасли пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина и случайный посетитель, не побоявшийся спрыгнуть в саванну и оттащить Зубкова от места нападения. Пострадавшего сразу увезли в больницу и прооперировали. А на следующий день переправили в клинику в Краснодаре для дальнейшего лечения.
А зоопарк во время его отсутствия не прекращал работу ни на день. Уже следующим утром после инцидента «Тайган» по обычному расписанию распахнул свои двери для посетителей. Как рассказали сотрудники зоопарка, какого-то всплеска, или наоборот, спада потока желающих посмотреть на экзотических для нашего региона животных не было. Парк работал в обычном режиме.
Состояние стабильное, все под контролем.
«В Тайгане уже в семь утра идет первый развод, — рассказала Татьяна Алексагина. — Работники уже все на своих местах, независимо от того, есть Олег Алексеевич, или нет Олега Алексеевича. В Тайгане такой коллектив — он небольшой, но очень сплоченный. И каждый знает, что ему делать даже в отсутствие руководителя».
Вчера директора Парка львов «Тайган» выписали из краснодарской больницы.
«Я воскрес! — сразу сообщил миру Олег Зубков, выйдя из здания клиники. — Во мне еще есть дырки, которые зарастут, но, академик Плеханов — профессор, который руководит клиникой, сказал, что все у меня хорошо. Поэтому посчитали возможным меня перевести на домашнее лечение».
Слухи и домыслы о том, что у Зубкова началось заражение крови его помощница опровергла.
«Состояние Олега Алексеевича стабильное, — рассказала Татьяна Алексагина. — Все хорошо, все под контролем. Врачи удивляются, что выздоровление Олега Алексеевича идет очень быстро».
Напавшего на директора парка Льва, как заверили сотрудники «Тайгана», усыплять не планируют. Ведь он «не рвал человека сознательно», а среагировал на резкий звук испугом.
Львиная доля.
Напоминанием о трагическом ЧП остались только пятна крови на бетонной дорожке. Но, поскольку суровые хищники на территории не только гуляют, но и дерутся, и едят сырое мясо, пятен крови там достаточно много. И до сих пор на прогулочных мостиках над саванной можно в разных местах встретить группы гостей, спорящих по поводу места происшествия.
«Смотри, сколько крови! Вот здесь это произошло!», делится подозрениями со своим спутником красноволосая дама.
«Да нет же, — опровергает кавалер. — Говорили, что лев звука двери испугался, так что там дверь должна рядом быть, а тут ее нет».
Львы, в свою очередь, тоже не придали большого значения произошедшему с главным кормильцем. Распорядок дня большие кошки соблюдают безукоризненно: с утра до вечера они лежат в траве, прерываясь лишь на кормление и редкие переклички по случаю выхода самок из вольера. И никакого интереса не проявляют к проходящим сверху людям, которые пытаясь получше рассмотреть Царя Зверей, пренебрегают всеми правилами безопасности. Доказательством человеческой беспечности служит множество шапок, кепок и панам, свалившихся с голов посетителей, и лежащих вдоль помостов.
«Не лезь на забор, упадешь и съест тебя лев, как Зубкова», улыбаясь говорит отец семейства дочери-подростку.
Девочка сразу спускается на помост и недоверчиво спрашивает отца, правда ли директора съел лев, или папа так шутит. Папа в ответ смеется и поясняет: «Да не-е, только покусал немного».
Она выйдет! Другого пути нет.
У вольера с обезьянами всегда много людей. Видимо, внешнее сходство с человеком вызывает в посетителях какой-то особый интерес. Кроме того, обезьян можно кормить приобретенной на территории едой — яблоками, бананами, сырыми перепелиными яйцами.
Но обезьян мало, а поток желающих их покормить не иссякает. Поэтому макаки и гамадрилы уже к полудню наедаются и начинают «перебирать харчами» и разбрасывают по клетке надломанные бананы и надкусанные яблоки.
«Мы деньги тратим, ешь все!», кричит гамадрилу недовольная посетительница.
И примат, словно испугавшись строгого выговора, запихивает в рот остатки банана.
Орангутан Дана — главная героиня недавнего скандала: посетительница парка, нарушив правила, перелезла через ограждение и угостила примата вейпом. Вскоре после этого у Даны было зафиксировано резкое ухудшение состояния.
То ли устав от повышенного интереса к своей персоне, то ли из-за того, что обычная еда ей сейчас противопоказана — ей дают только жидкую пищу, Дана прячется в углу клетки. Нам так и не удалось уговорить ее выйти сфотографироваться. Хотя, как заверяют сотрудники парка, она уже идет на поправку.
«С Даной все более или менее нормально, — рассказала Татьяна Алексагина. — Дана кушает, доктор у нее опять вчера был, осматривал. Правда она ест пока только жидкий корм. Мы еще не нашли эту штучку (Дана проглотила часть курительного приспособления, — прим. ред.), но, если она в Дане, она выйдет. Другого пути нет».