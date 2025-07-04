Зубков «воскрес», а льва не усыпят. «Тайган» работает в обычном режиме

Инцидент, произошедший 22 июня 2025 года в Парке львов «Тайган», вызвал немалый резонанс. На человека-льва, главу прайда из шести десятков львов, который без страха подходит к свирепым хищникам и грозит им тапком, во время кормления напал один из его подопечных. Олега Зубкова спасли пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина и случайный посетитель, не побоявшийся спрыгнуть в саванну и оттащить Зубкова от места нападения. Пострадавшего сразу увезли в больницу и прооперировали. А на следующий день переправили в клинику в Краснодаре для дальнейшего лечения.