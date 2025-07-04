Скончался директор «Воронежтеплосети» Андрей Бутырин

Андрей Бутырин руководил «Воронежтеплосетью» с 2017 года. Он окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (на сегодня в составе Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина) и в течение десяти лет служил в вооруженных силах РФ. После увольнения из армии связал свою карьеру с жилищно-коммунальным хозяйством.