Математики решили «вечную» задачу, поставленную более полувека назад

По словам исследователей, метод Чернова гарантирует, что последовательные приближения в итоге приведут к правильному ответу на этот вопрос, но при этом он не показывает, с какой скоростью это произойдет. Проще говоря, было непонятно, сколько шагов необходимо, чтобы добиться нужной точности. Именно эта неопределенность мешала применять метод на практике.