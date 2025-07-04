Вице-президент «Транснефти» Бадалов отправил перед гибелью прощальное SMS супруге

В 2019 году Андрей Бадалов стал директором ведущего государственного института в сфере цифровизации и информационных технологий ФГБУ НИИ «Восход». На этой должности он курировал проекты по развитию единой технологической архитектуры для органов исполнительной власти РФ. В 2021-м он покинул пост, объяснив это предложением о новой работе. С этого времени и вплоть до своей гибели Бадалов трудился в «Транснефти», где отвечал за цифровую трансформацию и автоматизацию производственно-хозяйственной деятельности.