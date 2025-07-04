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Жители Ростовской области сняли на камеру момент падения БПЛА

Жители Дона поделились снимками и видео, снятыми в ходе атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области сняли на камеру момент падения БПЛА. Видеоролик был опубликован в VK, в одном из городских пабликов донской столицы.

Напомним, прошедшей ночью в регионе уничтожили и перехватили 26 БПЛА. Силы ПВО и РЭБ работали в Азове, Ростове-на-Дону, Новошахтинске, Шахтах, Азовском, Мясниковском, Каменском, Октябрьском сельском, Миллеровском и Тарасовском районах.

Во время атаки в поселке Долотинка Миллеровского района был поврежден двухэтажный 8-квартирный дом. На месте происшествия после обрушения плиты перекрытия погибла 75-летняя Ангелина Яковлевна Шаповалова.

Также в Шахтах после падения БПЛА без электричества временно остались почти 2 тысячи частных домов, в которых живут более 6 тысяч человек. В нескольких домах возле местной подстанции повреждены окна. Ущерб также получила многоэтажка в Азове. Предварительно, в этих случаях пострадавших среди людей нет.

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