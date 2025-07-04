Жительницу Кабардино-Балкарии подозревают в финансировании террористов

«Ранее в отношении женщины было возбуждено уголовное дело о совершении преступления террористической направленности, по которому ей было заочно предъявлено обвинение и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, после чего она была объявлена в международный розыск», — добавили в ведомстве.