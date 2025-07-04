«Стало делом чести»: В Ростове на Суворовском открыли аллею Героев

В донской столице, в ЖК «Суворовский», торжественно открыли аллею Героев. Она развернулась на территории парка «Чадр». Теперь здесь установлены сорок стендов, на которых — имена и портреты военнослужащих, погибших в зоне проведения специальной военной операции.
Депутат Ростовской-на-Дону городской Думы Виталий Ломиворотов внес большой вклад в создание аллеи.
— Когда я узнал о том, что в микрорайоне «Суворовский» планируется создание места, где можно почтить память погибших героев СВО и поклониться их подвигу, сразу откликнулся. Для меня это место особое. Я бывший военный, спецназовец, шесть лет отдал службе в армии. Служил в ростовском отряде специального назначения «Скиф». Отряд базировался на территории, где сейчас стоят новые дома, до 2011 года. Здесь я получил краповый берет — символ мужества, солдатской доблести и отваги.
Для меня создание аллеи Героев стало делом чести, долга перед погибшими ребятами, моими боевыми братьями, — рассказал во время открытия Виталий Ломиворотов.
Депутат Ростовской-на-Дону городской Думы Виталий Ломиворотов внес большой вклад в открытие памятного места. Фото: Из личного архива депутата.
Работа над проектом велась в тесном взаимодействии с родственниками бойцов.
В апреле закупили металл для стендов, затем специалисты приступили к резке и сварке будущих конструкций.
Все было выполнено в срок, в июне окончательно определились с локацией для установления стендов.
— Мы осмотрели несколько популярных мест, но выбор пал на парк «Чадр». Он оказался идеальным местом. Парк легкодоступен для всех жителей микрорайона, в нем — уютная атмосфера и есть пространство для развития, — отметил Виталий Ломиворотов.
Теперь информация о 40 бойцах доступна для всех жителей. На аллее Героев планируют проводить различные районные и городские мероприятия и уроки мужества.