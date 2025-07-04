«Стало делом чести»: В Ростове на Суворовском открыли аллею Героев

— Когда я узнал о том, что в микрорайоне «Суворовский» планируется создание места, где можно почтить память погибших героев СВО и поклониться их подвигу, сразу откликнулся. Для меня это место особое. Я бывший военный, спецназовец, шесть лет отдал службе в армии. Служил в ростовском отряде специального назначения «Скиф». Отряд базировался на территории, где сейчас стоят новые дома, до 2011 года. Здесь я получил краповый берет — символ мужества, солдатской доблести и отваги.