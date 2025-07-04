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Жара до +45 и грозы с градом накроют Казахстан

Синоптики предупреждают о резких перепадах погоды.

Сейчас в Ричмонде: +27° 4 м/с 58% 760 мм рт. ст. +28°

На большей части Казахстана с 5 по 7 июля ожидаются дожди с грозами, предупреждают в «Казгидромете», передает BAQ.KZ. Но юг, восток и юго-восток республики будут терпеть нестерпимую жару.

5 июля воздух в восточных и южных регионах прогреется до +40…+42 °C, а в некоторых южных районах — до +45 °C, в том числе в Алматы, где в это время ожидается такая же изнуряющая жара. Горы не спасут от зноя даже жителей юго-востока.

В то же время на большей части страны — от запада до севера и центральных областей — синоптики предсказывают дожди с грозами. Особенно интенсивными осадки будут на севере, а также в восточных регионах 5—6 июля, с угрозой града и шквалистых порывов ветра.

Юг республики, напротив, останется в сухом знойном режиме: без осадков, с возрастающей силой ветра и возможными пыльными бурями.