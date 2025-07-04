Жара до +45 и грозы с градом накроют Казахстан

5 июля воздух в восточных и южных регионах прогреется до +40…+42 °C, а в некоторых южных районах — до +45 °C, в том числе в Алматы, где в это время ожидается такая же изнуряющая жара. Горы не спасут от зноя даже жителей юго-востока.