В Красноярске обнаружен источник нефтяных пятен в Абаканской протоке

Кроме того, выяснилось, что судовладелец осуществлял работы в зоне загрязнения без необходимых разрешений от уполномоченных органов. В связи с этим директору компании было направлено представление, а капитан-механик судна оштрафован на сумму 26 тысяч рублей. Также на месте происшествия были проведены работы по очистке воды и береговой линии, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.