В Красноярске обнаружен источник нефтяных пятен в Абаканской протоке

Транспортная прокуратура установила, что недостаточные меры безопасности привели к утечке нефтепродуктов в водоем.
Нефтяные пятна, появившиеся на Абаканской протоке Енисея в марте 2025 года, были связаны с нарушениями при проведении бункеровочных работ экипажем теплохода «Товарищ».
Кроме того, выяснилось, что судовладелец осуществлял работы в зоне загрязнения без необходимых разрешений от уполномоченных органов. В связи с этим директору компании было направлено представление, а капитан-механик судна оштрафован на сумму 26 тысяч рублей. Также на месте происшествия были проведены работы по очистке воды и береговой линии, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Ранее рассказывали, что в Красноярском крае из-за разлива топлива на Енисее ввели режим ЧС.