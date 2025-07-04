Сергей Собянин рассказал о развитии Новой Москвы

1 июля 2012 года к столице присоединились Троицкий и Новомосковский округа общей площадью 148 тысяч гектаров. За эти годы население ТиНАО выросло почти в 3,5 раза — до 810 тысяч человек, там построили и ввели 37,4 миллиона квадратных метров недвижимости, из них 28,3 миллиона — жилье. В новые округа пришло метро — Сокольническая, Солнцевская и Троицкая линии. Пассажиров принимают восемь московских городских вокзалов МЦД-2 и МЦД-4. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
«Новые территории стали пространством активного, комплексного и сбалансированного развития, которое продолжается 13 лет. Будем и дальше делать все, чтобы здесь было комфортно жить, работать и воспитывать детей», — написал Мэр Москвы.
С первых дней включения новых территорий в состав столицы они стали местом для активного, комплексного и сбалансированного развития, которое продолжается уже 13 лет.
В новых округах построили и ввели в эксплуатацию 37,4 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 28,3 миллиона квадратных метров жилья. Из них с начала 2025 года — 0,99 миллиона квадратных метров недвижимости, включая 0,6 миллиона квадратных метров жилья. Объем инвестиций в строительство жилья, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры достиг 3,7 триллиона рублей.
За минувшие годы здесь было создано около 300 тысяч новых рабочих мест, что позволило ликвидировать их дефицит для проживающих здесь горожан. Активно реализуются программы комплексного развития территорий и стимулирования создания новых возможностей для трудоустройства. Формируются крупные индустриальные кластеры, включая пищевой, строительный, стекольный, экопромышленный и кластер инновационных технологий в сфере строительства.
На площадке «Красная Пахра» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» создают крупнейший в столице кластер по производству аккумуляторных батарей. Его ядром станет гигафабрика, на которой будут изготавливать тяговые батареи для электробусов, электромобилей и электросудов. Там же построят завод по производству аналогичных аккумуляторных батарей для беспилотных авиационных систем и электротранспорта.
В ТиНАО пришло метро — Сокольническая, Солнцевская и Троицкая линии, всего открыли 13 станций. Кроме того, пассажиров принимают восемь городских вокзалов второго и четвертого Московских центральных диаметров.
Благодаря строительству и реконструкции более 400 километров магистралей сформирован новый дорожный каркас. В числе ключевых проектов — Центральная кольцевая автодорога, Калужское и Варшавское шоссе, автодорога Боровское шоссе — Киевское шоссе — деревня Ботаково, автодорога М-3 «Украина» — деревня Середнево — деревня Марьино — деревня Десна, Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.
Количество автобусных маршрутов увеличилось на 70 процентов — с 95 до 162. Обустроено 11 выделенных полос для движения городского транспорта на Калужском, Киевском, Варшавском, Филатовском шоссе и других магистралях.
Социальную инфраструктуру округов пополнили более 210 новых объектов. В их числе такие крупные учреждения, как Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка», спортивно-оздоровительный комплекс с центром художественной гимнастики и академией единоборств в Ватутинках, первая очередь кинопарка «Москино» — крупнейшей в мире площадки для натурных съемок.
Для создания качественного общественного пространства в ТиНАО благоустроено 72 парка, сквера и социально значимых объекта. В их числе — парк «Филатов луг» вблизи микрорайона Первый Московский, спортивный парк «Красная Пахра» в одноименном районе, детский парк «Ручеек» в деревне Марушкино, парковая зона «Барыши» в Щербинке, парк «Марьинский ручей» в Филимонковском районе, детский парк в поселке Рогово. В 2022 году рядом с деревней Софьино открыли историко-мемориальный парк «Редут 1812 года».
В 2012—2025 годах в ТиНАО построили почти 160 школ и детских садов. В планах до 2027-го возвести еще 71 объект: 36 детских садов, 18 школ и 17 образовательных комплексов.
Новые школы строятся по современным проектам. Просторные, светлые, удобные, они создают условия для качественного образования и всестороннего развития ребенка.
«Современные школы, культурные и общественные пространства, комфортное жилье — важные приоритеты развития ТиНАО. Новый корпус школы № 2094 на 1150 детей, расположенный на территории ЖК “Саларьево парк”, откроет свои двери 1 сентября. Здесь есть все необходимое для комфортного обучения ребят: специализированные учебные кабинеты робототехники, музыки и пения, мастерская живописи и рисунка, спортивные залы, а также инженерный и медицинский лабораторно-исследовательские комплексы, зал для мероприятий, современная медиатека и ИТ-полигон», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Для проведения различных мероприятий и постановок школьного театра есть актовый зал. Интеллектуальным центром станет современная медиатека с книгохранилищем. А для занятий спортом есть гимнастический и два универсальных спортивных зала.
На школьном дворе организованы пространства для детей разного возраста. Это игровые площадки с навесом, места для сдачи норм ГТО, баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле и беговые дорожки. Предусмотрена зона тихого отдыха, а еще небольшой участок под школьный огород, где будут проводить уроки ботаники.
Новый школьный корпус построен на средства частных инвесторов, его передут в систему образования Москвы в счет обязательств застройщика ЖК «Саларьево парк» перед городом.
В поселке Ватутинки завершена реконструкция культурного центра, который многие десятилетия был популярен у местных жителей. Работы провели в 2021—2025 годах по решению Мэра Москвы за счет Адресной инвестиционной программы города.
Обновленный культурный центр обрел единую планировочную структуру, здесь создана безбарьерная среда. Дизайн-проект выполнен в современном стиле лофта.
Трехуровнему зданию добавили этаж, в котором оборудовали открытую смотровую площадку. Кроме того, сделали двухэтажную пристройку, на втором теперь находятся административные помещения, а в основном здании освободившееся место можно использовать для культурно-досуговой деятельности. В результате общая площадь объектов культурного центра увеличилась на треть — до 3,4 тысячи квадратных метров.
Теперь здесь есть универсальный концертный зал вместимостью порядка 300 мест со сценой, гримерными, комнатами артистов, помещениями для звукозаписывающей аппаратуры и реквизита.
Посетители могут воспользоваться библиотекой — читальным залом с фондом в семь тысяч единиц хранения, записаться в кружки живописи и графики, декоративно-прикладного искусства, изучения иностранных языков. Имеются музыкальные классы, спортивный и два танцевальных зала, аудитории для проведения различных занятий и буфет.
Для оснащения культурного центра приобрели высокотехнологичное световое оборудование и акустические системы.
На прилегающей территории есть все для детских игр, а также проведения массовых культурных и досуговых мероприятий.
Новые территории столицы являются одной из крупных площадок программы реновации. Всего здесь предстоит расселить 268 домов. В современные квартиры должны переехать около 24,1 тысячи человек.
Сегодня эта задача выполнена почти на 50 процентов. Расселены или находятся в стадии расселения 142 старых дома. В новое жилье переехали или делают это прямо сейчас более 11 тысяч человек.
Для новоселов передано восемь жилых комплексов, проектируют и строят еще девять.
Хорошим примером строительства нового жилья по программе реновации является жилой комплекс в Троицке, расположенный на Городской улице. Он состоит из двух домов общей площадью 68,2 тысячи квадратных метров. В нем 736 квартир с улучшенной отделкой, выполненной по стандартам программы реновации.
На первых этажах будут размещены аптеки, магазины, пункты выдачи товаров, кафе и другие объекты социально-бытового назначения.
Во дворе и на прилегающей территории — по две детские и спортивные площадки и пара зон отдыха. Территорию озеленили — высадили деревья, кустарники, разбили газоны.
Рядом находится остановка общественного транспорта, а через несколько лет недалеко откроют станцию «Ватутинки» Троицкой линии.
В новостройку переедут около 1,2 тысячи жителей девяти старых домов — всего 528 семей. Сегодня дали согласие на переезд 429 семей (81 процент).