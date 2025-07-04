Сергей Собянин рассказал о развитии Новой Москвы

1 июля 2012 года к столице присоединились Троицкий и Новомосковский округа общей площадью 148 тысяч гектаров. За эти годы население ТиНАО выросло почти в 3,5 раза — до 810 тысяч человек, там построили и ввели 37,4 миллиона квадратных метров недвижимости, из них 28,3 миллиона — жилье. В новые округа пришло метро — Сокольническая, Солнцевская и Троицкая линии. Пассажиров принимают восемь московских городских вокзалов МЦД-2 и МЦД-4. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.