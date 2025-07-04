Наводнение и шторм в Петербурге — что известно

Шторм обрушился на Северную столицу накануне и усилился в пятницу. В акватории Финского залива порывы западного ветра достигают 22−27 м/с. В Санкт-Петербурге — от 15 до 19 м/с, в акватории Невской губы в районе Кронштадта и Дамбы порывы ветра достигали 20−23 м/с.
Штормовой ветер валит деревья. Так, на Наличной улице на пешеходную дорожку упал тополь метровой толщины, а на проезжую часть набережной Большой Невки рухнула не выдержавшая порывов ветра липа. На улице Аккуратова рухнул дуб диаметром почти 70 см, в парке Есенина и парке Сосновка упало по березе, сквер на проспекте Металлистов и Полюстровский сад лишились клена, Московский парк Победы — рябины и ивы, бульвар по улице Турку — ивы серебристой. На Ленинградской улице стихия уложила на тротуар ясень, на бульваре Стеклянного городка — такого же размера клен, сообщает профильный комитет.
В ночь на пятницу в городе прошли сильные ливни. Уровень воды в Неве и Финском заливе повысился, вследствие чего некоторые набережные затопило. Из-за угрозы наводнения в городе ранее закрыли комплекс защитных сооружений (КЗС). По состоянию на утро пятницы уровень воды в Неве при закрытых створках повысился до 95 см и продолжает подниматься.
Ожидается, что его уровень не превысит 120 см. При этом с внешней стороны дамб уровень воды выше 180 см.
«Наводнение фактически уже бы состоялось, если бы КЗС не был бы закрыт. Так что можно с уверенностью говорить о том, что в Санкт-Петербурге в июле отмечалось второе наводнение за всю историю города (первое наводнение в Петербурге произошло в июле 1865 года — ред.)», — написал в своем Telegram-канале начальник регионального гидрометцентра Александр Колесов.
В Дирекции КЗС Санкт-Петербурга сообщили, что максимальные уровни подъема воды в Финском заливе пройдены около 08:00.
Энергетики из-за сильного ветра и дождя перешли в особый режим работы, устраняя локальные нарушения электроснабжения. В ликвидации последствий непогоды задействовано 116 оперативно-выездных бригад, сообщила пресс-служба «Россети Ленэнерго».
«Желтый» уровень опасности в Петербурге будет действовать до 01:00 5 июля.
Ветер будет сегодня сохраняться наиболее сильный в первой половине дня, затем начнет ослабевать, прогнозируют синоптики.