Наводнение и шторм в Петербурге — что известно

«Наводнение фактически уже бы состоялось, если бы КЗС не был бы закрыт. Так что можно с уверенностью говорить о том, что в Санкт-Петербурге в июле отмечалось второе наводнение за всю историю города (первое наводнение в Петербурге произошло в июле 1865 года — ред.)», — написал в своем Telegram-канале начальник регионального гидрометцентра Александр Колесов.