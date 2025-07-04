Где в Уфе отключат холодную воду на следующей неделе

В Уфе на следующей неделе с понедельника по четверг запланированы отключения в связи с различными работами.
Так, в Сипайлово нужно заменить запорную арматуру и переврезать замененный участок водопровода. 7 июля по улицам Королёва, Жукова, Гагарина отключаются дома, магазины, детская поликлиника и детсад № 55.
8 июля на проспекте Октября плановая замена участка водопровода. Отключаются жилые дома по ул. Тихорецкой и Комсомольской, музыкальная школа, детский сад № 6, магазины.
В Черниковке на водопроводе по улицам Интернациональной — Первомайской 9 июля меняют запорную арматуру. Под отключение попадают жилые дома, административное здание РЖД, школа № 118.
Там же в другом районе отключается водопроводная линия по ул. Вологодской — Орджоникидзе для врезки вынесенной сети. Без воды на целый рабочий день останутся три жилых дома, помещение мировых судей, магазина «Мега».
Полный список отключаемых объектов здесь.