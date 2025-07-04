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Где в Уфе отключат холодную воду на следующей неделе

Уфаводоканал сообщил о плановых работах на сетях.

Источник: Башинформ

В Уфе на следующей неделе с понедельника по четверг запланированы отключения в связи с различными работами.

Так, в Сипайлово нужно заменить запорную арматуру и переврезать замененный участок водопровода. 7 июля по улицам Королёва, Жукова, Гагарина отключаются дома, магазины, детская поликлиника и детсад № 55.

8 июля на проспекте Октября плановая замена участка водопровода. Отключаются жилые дома по ул. Тихорецкой и Комсомольской, музыкальная школа, детский сад № 6, магазины.

В Черниковке на водопроводе по улицам Интернациональной — Первомайской 9 июля меняют запорную арматуру. Под отключение попадают жилые дома, административное здание РЖД, школа № 118.

Там же в другом районе отключается водопроводная линия по ул. Вологодской — Орджоникидзе для врезки вынесенной сети. Без воды на целый рабочий день останутся три жилых дома, помещение мировых судей, магазина «Мега».

Полный список отключаемых объектов здесь.