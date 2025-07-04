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Пьяных водителей будут ловить в Воронежской области в выходные

Массовые рейды Госавтоинспекции пройдут в регионе с 4 по 6 июля. Упор будет сделан на выявление автомобилистов, севших за руль в состоянии опьянения.

Именно с пятницы по воскресенье, как показывает статистика, всегда случается больше всего аварий с участием пьяных водителей. Так, лишь с начала этого года в воронежском регионе зафиксировали 107 ДТП, виновниками которых стали нетрезвые автомобилисты. При этом погибли 29 человек, еще 129 получили травмы.

Рейды по выявлению нетрезвых водителей в Воронежской области проводятся регулярно. Автоинспекторы призывают воронежцев, ставших свидетелями нетрезвого вождения, сообщить о произошедшем в полицию, информацию можно передать либо ближайшему инспектору ДПС, либо позвонив по номеру 112.