Пьяных водителей будут ловить в Воронежской области в выходные

Именно с пятницы по воскресенье, как показывает статистика, всегда случается больше всего аварий с участием пьяных водителей. Так, лишь с начала этого года в воронежском регионе зафиксировали 107 ДТП, виновниками которых стали нетрезвые автомобилисты. При этом погибли 29 человек, еще 129 получили травмы.