Пьяных водителей будут ловить в Воронежской области в выходные

Именно с пятницы по воскресенье, как показывает статистика, всегда случается больше всего аварий с участием пьяных водителей. Так, лишь с начала этого года в воронежском регионе зафиксировали 107 ДТП, виновниками которых стали нетрезвые автомобилисты. При этом погибли 29 человек, еще 129 получили травмы.
Рейды по выявлению нетрезвых водителей в Воронежской области проводятся регулярно. Автоинспекторы призывают воронежцев, ставших свидетелями нетрезвого вождения, сообщить о произошедшем в полицию, информацию можно передать либо ближайшему инспектору ДПС, либо позвонив по номеру 112.