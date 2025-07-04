«Будет “прыгать” по новым женщинам»: что ждет Натана и его жену после примирения

— У него нет зрелого понимания семьи. Воссоединение с супругой — это до поры до времени. У них около года будут более или менее нормальные отношения, но примерно через шесть месяцев ему станет скучно. Рэпер будет «прыгать» по новым женщинам и снова разойдется с супругой.