«Будет “прыгать” по новым женщинам»: что ждет Натана и его жену после примирения

Рэпер Natan (Натан Миров) сообщил, что они с супругой Анастасией Швецовой решили вновь сойтись и сохранить брак, несмотря на измены мужчины. Каким может быть будущее пары после проваленного испытания верностью, «Вечерняя Москва» узнала у экстрасенса Дарьи Мироновой.
— Разбор полетов еще не закончен, но решение принято в пользу семьи. Моя жена позволила мне исправить то, что с моей стороны было недопустимым не только по отношению к ней, а ко всей семье (у пары есть общий сын Натанаэль — прим. «ВМ»). Мы вместе! Я счастлив! — написал Natan в социальных сетях.
По мнению собеседницы «ВМ», рэпер сошелся с женой, потому что с ней он себя чувствует наиболее комфортно, а на самом деле он не готов к семье и серьезным отношениям:
— У него нет зрелого понимания семьи. Воссоединение с супругой — это до поры до времени. У них около года будут более или менее нормальные отношения, но примерно через шесть месяцев ему станет скучно. Рэпер будет «прыгать» по новым женщинам и снова разойдется с супругой.
У Натана по судьбе не один брак. Пока он совсем ребенок, который не готов к серьезной семейной жизни, заверила экстрасенс.
Стоит ли дать второй шанс бывшему.
— Он еще неоднократно будет искать себя в других отношения, прежде чем встретит женщину своей мечты, на которой женится. С ней они заведут детей и проживут всю оставшуюся жизнь, — предсказала Миронова.
Воссоединение с супругой временное и эти отношения ни к чему не приведут, уверена эксперт.
— Он хотел общаться с блогершей Валерий Чекалиной (Лерчек — прим. «ВМ»), но это была своеобразная игра в любовь. Натан не знает, что такое любить по-настоящему, он не готов к этому. Натан — избалованный маленький мальчик, — заключила экстрасенс.
Ранее «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как карма ударит по певцу за его измены.
Напомним, на шоу «Звезды в джунглях» рэпер закрутил роман с блогером Лерчек. Пара сначала пыталась скрывать отношения, но довольно быстро о них стало известно всей стране.
Затем в Cети появилось видео любовных утех певца и звезды русского R&B Бьянки во время съемок того же шоу.