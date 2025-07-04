В Воронеже 9-месячная девочка осталась без жизненно важного лекарства

В конце 2024 года в связи с тяжёлым состоянием ребёнка и отсутствием стандартного лечения консилиум врачей назначил пациентке препарат стоимостью 25 тысяч рублей за упаковку. Девочка должна была регулярно принимать лекарство, однако министерство здравоохранения не приняло мер по обеспечению ребёнка препаратом.