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В Воронеже 9-месячная девочка осталась без жизненно важного лекарства

Препарат закупили и выдали лишь после вмешательства прокуратуры.

9-месячная девочка, страдающая врождённым заболеванием, в течение полугода не могла получить жизненно важное лекарство. Минздрав не выдавал ребёнку необходимый препарат, сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

В конце 2024 года в связи с тяжёлым состоянием ребёнка и отсутствием стандартного лечения консилиум врачей назначил пациентке препарат стоимостью 25 тысяч рублей за упаковку. Девочка должна была регулярно принимать лекарство, однако министерство здравоохранения не приняло мер по обеспечению ребёнка препаратом.

Тогда в дело вмешалась прокуратура Центрального района, которая подала иск в суд. После этого жизненно необходимое лекарство закупили и выдали семье девочки.