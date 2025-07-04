На Тургеневском мосту временно ограничат движение из-за установки балок

На 5, 6 и 7 июля намечена установка по пять балок ежедневно. В эти дни движение будет приостанавливаться по следующему графику: с 07:00 до 07:15, с 09:40 до 09:55, с 11:10 до 11:25, с 13:40 до 13:55 и с 15:10 до 15:25.