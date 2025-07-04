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На Тургеневском мосту временно ограничат движение из-за установки балок

В Краснодаре на Тургеневском мосту через реку Кубань продолжаются ремонтные работы.

В период с 4 по 7 июля подрядная организация приступит к установке балок нового пролетного сооружения. В связи с этим движение автотранспорта на мосту будет кратковременно перекрываться несколько раз в течение дня на 15 минут.

Как пояснили в телеграм-канале Департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара, 4 июля специалисты смонтируют две балки. Временные ограничения движения запланированы на 13:40—13:55 и 15:10—15:25.

На 5, 6 и 7 июля намечена установка по пять балок ежедневно. В эти дни движение будет приостанавливаться по следующему графику: с 07:00 до 07:15, с 09:40 до 09:55, с 11:10 до 11:25, с 13:40 до 13:55 и с 15:10 до 15:25.

Временные меры необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения и персонала, задействованного в реконструкции. После завершения монтажа балок работы на объекте продолжатся. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом возможных задержек.

Ранее «МК на Кубани» писал, как обновленная дорога на ул. Толбухина помогает краснодарским медикам и пациентам.