Рейс Омск-Казань экстренно посадили в Оренбурге из-за угрозы дронов

После взлета экипаж получил указание направиться на запасной аэродром, который находится на расстоянии 600 км от пункта назначения. Общая задержка рейса составила не менее шести часов. Этот инцидент стал далеко не первым случаем корректировки расписания полетов из-за вражеских дронов. Так, 26 июня на несколько часов задержался рейс Сочи-Омск компании «Северный ветер».