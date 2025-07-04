Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейс Омск-Казань экстренно посадили в Оренбурге из-за угрозы дронов

Пассажиры столкнулись с шестичасовой задержкой после перенаправления самолета.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 4 июля, рейс авиакомпании «Икар» из Омска в Казань был вынужден совершить посадку в Оренбурге. Причина — угроза атаки украинских беспилотников. Первоначально вылет из Сибири задержался на полтора часа из-за позднего прибытия воздушного судна.

После взлета экипаж получил указание направиться на запасной аэродром, который находится на расстоянии 600 км от пункта назначения. Общая задержка рейса составила не менее шести часов. Этот инцидент стал далеко не первым случаем корректировки расписания полетов из-за вражеских дронов. Так, 26 июня на несколько часов задержался рейс Сочи-Омск компании «Северный ветер».

Ранее мы рассказали о новых стихийных изменениях в расписании местного аэропорта.