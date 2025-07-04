Рейс Омск-Казань экстренно посадили в Оренбурге из-за угрозы дронов

Сегодня, 4 июля, рейс авиакомпании «Икар» из Омска в Казань был вынужден совершить посадку в Оренбурге. Причина — угроза атаки украинских беспилотников. Первоначально вылет из Сибири задержался на полтора часа из-за позднего прибытия воздушного судна.
После взлета экипаж получил указание направиться на запасной аэродром, который находится на расстоянии 600 км от пункта назначения. Общая задержка рейса составила не менее шести часов. Этот инцидент стал далеко не первым случаем корректировки расписания полетов из-за вражеских дронов. Так, 26 июня на несколько часов задержался рейс Сочи-Омск компании «Северный ветер».
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