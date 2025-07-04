Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области количество пострадавших от клещей выросло до 14,2 тысячи

С начала эпидсезона 60 человек заразились клещевым энцефалитом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С начала эпидемического сезона в Иркутской области зафиксировано 14 208 случаев укусов клещей, из них 3 155 — у детей. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Роспотребнадзора, 75 человек заболели боррелиозом, 60 — энцефалитом, еще у четверых обнаружен клещевой риккетсиоз.

— Специалисты проверили 9 923 клеща. Оказалось, что 2 673 из них переносят боррелиоз, 180 — энцефалит, а 786 являются носителями других опасных инфекций, — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас в области активно обрабатывают территории от клещей. Уже защищено более 3 230 гектаров, включая парки, детские лагеря и зоны отдыха.

Напомним, чтобы защитить себя от кровососов необходимо носить закрытую одежду, пользоваться специальными средствами от клещей, а также регулярно осматривать себя и близких. Если вас все же укусили, то немедленно обратитесь к врачу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что трех человек госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции в Слюдянке.