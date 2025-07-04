В Заксобрании Иркутской области обсудили улучшение медпомощи окнкобольным

Поводом для темы правительственного часа очередной сессии Законодательного Собрания Иркутской области стала статистика выявления онкологических заболеваний в регионе. Несмотря на то, что в Приангарье по федеральному проекту «Борьба с онкологическим заболеваниями» создано 17 центров амбулаторной онкологической помощи, а в ближайшее время появятся новые в больницах Братска и Иркутска, есть проблемы. Не хватает профильных специалистов, а диагностическое оборудование в большинстве выработало свой ресурс, нуждается в замене или дорогостоящем ремонте.
Александр Ведерников отметил, что областной парламент готов подключиться к решению проблемы, предусмотрев в бюджете Приангарья на ближайшие годы средства, которые пойдут на ремонт и закупку оборудования, привлечение квалифицированных специалистов. И предложил разработать 5-летний план развития таких центров, чтобы действовать системно, опираясь на конкретные показатели. Кроме того, глава профильного комитета Артем Лобков считает необходимым создание отдельной региональной программы по обновлению аппаратов для проведения МРТ и МСКТ-исследований, поскольку в ближайшие пять лет не предусмотрено выделение средств из федерального бюджета на эти цели.