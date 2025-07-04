Красноярцы продолжают купаться в запрещённых местах

По информации мэрии, жители Красноярска продолжают купаться в запрещённых для этого местах.
Помимо опасности купальщиков может ждать ещё и штраф в размере от 500 до 3000 рублей. Штраф можно получить за отказ подчиняться требованиям участников проверяющего рейда.
На острове Отдыха и острове Молокова проводятся ежедневные рейды с начала лета в поисках нарушителей — люди купаются там, несмотря на запрет. С 1 июля зафиксировано уже более 350 нарушителей. С ними были проведены профилактические беседы, а также людям выданы памятки.
«В нашем городе на сегодняшний день купание официально разрешено только на острове Татышев в озере “Зеркальное”.
Во всех остальных местах заходить в воду ни в коем случае нельзя. Необследованное дно, переохлаждение, подводные течения — вот лишь малый список того, что может ожидать отдыхающих.
Особенно внимательными мы просим быть родителей. Всего одна минута без вашего контроля может стоить здоровья и жизни вашим ребятишкам. Также ни в коем случае нельзя отпускать детей к водным объектам одних, без сопровождения взрослых", — подчеркнул руководитель администрации Центрального района Максим Орешников.