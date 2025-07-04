Красноярцы продолжают купаться в запрещённых местах

На острове Отдыха и острове Молокова проводятся ежедневные рейды с начала лета в поисках нарушителей — люди купаются там, несмотря на запрет. С 1 июля зафиксировано уже более 350 нарушителей. С ними были проведены профилактические беседы, а также людям выданы памятки.