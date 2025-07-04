Источник: два жителя Курской области вернулись с территории Украины

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Два жителя Курской области возвращены в Россию в рамках договоренностей, достигнутых с Украиной в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости.
В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что в соответствии со стамбульскими договоренностями с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Как сообщил источник агентства, состоявшийся обмен был паритетным, работа в этом направлении продолжается.
«Также России возвращены два курянина», — рассказал источник.