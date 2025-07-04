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Источник: два жителя Курской области вернулись с территории Украины

РФ вернула 2 жителей Курской области по договоренности с Украиной.

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Два жителя Курской области возвращены в Россию в рамках договоренностей, достигнутых с Украиной в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости.

В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что в соответствии со стамбульскими договоренностями с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Как сообщил источник агентства, состоявшийся обмен был паритетным, работа в этом направлении продолжается.

«Также России возвращены два курянина», — рассказал источник.