В Крыму за 229 млн рублей отремонтируют участок дороги Таврида — Красноперекопск

В Крыму планируют отремонтировать участок автодороги Таврида — Джанкой — Красноперекопск, на эти цели потратят более 229 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Сергей Аксенов.
Согласно документу, единственным подрядчиком стало ООО «Альт-Эра». Компания должна отремонтировать участок дороги Таврида — Джанкой — Красноперекопск до Пушкино. Его протяженность составляет 6,4 километра. За это компания получит 229 123 621 рубль.
«Предельный срок, на который заключается контракт, — 1 декабря 2026 года», — говорится в распоряжении.