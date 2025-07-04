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В Крыму за 229 млн рублей отремонтируют участок дороги Таврида — Красноперекопск

Работы планируют выполнить до 1 декабря 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму планируют отремонтировать участок автодороги Таврида — Джанкой — Красноперекопск, на эти цели потратят более 229 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Сергей Аксенов.

Согласно документу, единственным подрядчиком стало ООО «Альт-Эра». Компания должна отремонтировать участок дороги Таврида — Джанкой — Красноперекопск до Пушкино. Его протяженность составляет 6,4 километра. За это компания получит 229 123 621 рубль.

«Предельный срок, на который заключается контракт, — 1 декабря 2026 года», — говорится в распоряжении.

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