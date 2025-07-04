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В СКР России доложат о проверке по факту наезда самоката на ребенка в Омске

Бастрыкин взял под контроль расследование инцидента.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области СК разбирается в обстоятельствах наезда электросамоката на семилетнего ребенка. По данным СМИ, за рулем находился подросток. Обоим участникам ДТП потребовалась медпомощь. Центральный аппарат СКР проконтролирует ход проверки, об этом сообщили в ведомстве 4 июля.

«Председатель Следственного комитета Бастрыкин Александр Иванович поручил руководителю СУ СК России по Омской области Батищеву Виталию Владимировичу доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Ранее мы писали, что глава российского Следкома контролирует дело о разрушающемся омском общежитии.