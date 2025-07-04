В СКР России доложат о проверке по факту наезда самоката на ребенка в Омске

В Омской области СК разбирается в обстоятельствах наезда электросамоката на семилетнего ребенка. По данным СМИ, за рулем находился подросток. Обоим участникам ДТП потребовалась медпомощь. Центральный аппарат СКР проконтролирует ход проверки, об этом сообщили в ведомстве 4 июля.