Следы вакцинации у кур определили с помощью частиц-маркеров

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июля. /ТАСС/. Исследователи Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова использовали частицы поражающего растения вируса табачной мозаики в качестве маркера, помогающего выявлять у кур признаки ранее проведенной вакцинации к болезни Ньюкасла. Решение позволит сохранять поголовье домашней птицы в случае эпидемий, сообщил ТАСС на полях Открытой недели науки БРИКС+ доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Николай Никитин.
Для вакцинации домашней птицы против болезни Ньюкасла используют живые или инактивированные вакцины. Однако проверить факт иммунизации спустя время невозможно — анализ на антитела лишь покажет их приобретение, которое возможно и в результате заболевания.
«Мы реализуем проект создания рекомбинантной вакцины на основе частиц вируса табачной мозаики, которые одновременно являются носителями для антигенов. После прививки у птиц вырабатывается не только иммунитет к вирусу, вызывающему болезнь Ньюкасла, но и определенный иммунный ответ к частицам вируса табачной мозаики. По сути они выступают маркерами проведенной вакцинации, которые позволят сохранить поголовье кур на ферме в случае эпидемий», — отметил Никитин в разговоре с корреспондентом ТАСС.
Авторы выделили частицы вируса табачной мозаики, представляющие собой белок, лишенный нуклеиновой кислоты. В качестве подопытных в экспериментах они используют кур, которых никогда не вакцинировали. Часть птиц заражается без препарата, а часть предварительно вакцинируется разработанной МГУ вакциной.
«Создание подобных вакцин актуально, так как сегодня на фермах во всем мире вакцинируется каждый появившийся на свет цыпленок. Для птицеферм угроза распространения болезни Ньюкасла несет серьезные экономические риски. При локализации очага заражения больные особи уничтожаются, их количество может достигать 100% поголовья. Возможность проверить факт вакцинации в рамках мониторинга или при обнаружении признаков заражения у отдельных особей позволит производителям снизить эти риски, а также поможет усовершенствовать инструменты эпидемиологического контроля», — заключил исследователь.
Болезнь Ньюкасла (псевдочума) — высококонтагиозная вирусная болезнь птиц из отряда куриных, которая поражает органы дыхания, пищеварения, центральной нервной системы. Смертность птицы достигает 60−90% всего поголовья. Источник возбудителя инфекции — больные и переболевшие птицы, включая диких.
О неделе науки в Бразилии.
Открытая неделя науки БРИКС+ проходит в рамках международного фестиваля «Наука 0+» в Рио-де-Жанейро с 30 июня по 7 июля в преддверии саммита БРИКС. Ее организаторами выступают Минобрнауки России, МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН, а также правительство штата, мэрия города и Федеральный университет Рио-де-Жанейро.
В течение недели в Бразилии пройдут международный форум научных коммуникаторов, выставка «Наука в лицах», акция «Ученые — в школы», день инноваций и фестиваль, популяризирующий исследовательскую сферу, с научными шоу, кинопоказами и мастер-классами. В рамках лекционной программы несколько десятков ученых из России, Белоруссии, Китая, Бразилии и других стран расскажут об актуальных научных исследованиях в области искусственного интеллекта, квантовых технологий, БПЛА, биомедицины.
Международный фестиваль «Наука 0+» (Nauka 0+) проводится с 2006 года по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. Сегодня он входит в число самых масштабных просветительских проектов в сфере популяризации науки в мире. В 2025 году фестиваль пройдет в десяти странах.
«Наука 0+» является ключевым событием Десятилетия науки и технологий в России, объявленного в 2022 году президентом РФ. Открытые недели науки стран БРИКС (BRICS science week 0+) и Открытые недели науки российских городов (Open science week 0+) входят в число мероприятий федерального проекта «Популяризация науки и технологий» госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ».
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