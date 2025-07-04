Экс-замглавы МЧС Барышеву вынесли приговор по делу о мошенничестве

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Экс-замглавы МЧС РФ Павел Барышев приговорен к трем годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и фальсификации доказательств, сообщили РИА Новости в СК РФ.
«Приговором суда Барышеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Как установлено следствием и судом, Барышев в 2017—2019 годах подделал и представил в суд официальные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, в итоге получив трехкомнатную квартиру в Московском регионе. Отмечается, что Барышев причинил ущерб государству в особо крупном размере.
Экс-замглавы МЧС признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу.
Ранее на эту квартиру, стоимость которой составляет не менее 20 миллионов рублей, суд наложил арест.