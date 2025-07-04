Экс-замглавы МЧС Барышеву вынесли приговор по делу о мошенничестве

Как установлено следствием и судом, Барышев в 2017—2019 годах подделал и представил в суд официальные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, в итоге получив трехкомнатную квартиру в Московском регионе. Отмечается, что Барышев причинил ущерб государству в особо крупном размере.