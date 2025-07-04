В Омской области прогнозируют ураганный ветер до 33 м/с

«Не стой во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи; не паркуй машину там, где на нее может что-то упасть; пешеход, избегай нахождения рядом со слабозакрепленными конструкциями, рекламными щитами, деревьями», — перечислили в облуправлении МЧС главные правила поведения при шторме.