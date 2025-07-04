В Омской области прогнозируют ураганный ветер до 33 м/с

В Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о надвигающемся шторме. В Омске ожидают усиление ветра до 33 метров в секунду и более в отдельных районах области. Ураган продлится до конца пятницы, 4 июля.
«Не стой во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи; не паркуй машину там, где на нее может что-то упасть; пешеход, избегай нахождения рядом со слабозакрепленными конструкциями, рекламными щитами, деревьями», — перечислили в облуправлении МЧС главные правила поведения при шторме.
Омичам напомнили, что при возникновении ЧС следует звонить по номеру телефона 101.
Ранее мы писали, как рейс из Омска не смог приземлиться в Казани из-за дронов.