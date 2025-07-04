В двух районах области временно отключат свет с 7 по 10 июля

07.07.2025 года с 13−00 до 17−00 (местного времени):
Волжский район:
с. Курумоч (ул. Набережная, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Малая Садовая, ул. Ново-Садовая, ул. Лесная, ул. Солнечная).
08.07.2025 года с 13−00 до 17−00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Молгачи (ул. Титова, ул. Гагарина).
10.07.2025 года с 13−00 до 17−00 (местного времени):
Волжский район:
п. Жгиз ст. Мастрюково (ул. Береговая, ул. Центральная, ул. Подгорная, ул. Мастрюковская, ул. Дубравная).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал «Россети Волга» — «Самарские РС» приносит извинения за временные неудобства.