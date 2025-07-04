Неизвестный житель Башкирии выиграл 72 миллиона рублей в лотерею, но не пришел за призом

Вчера, 3 июля, суперприз лотереи в размере 72 218 775 рублей достался участнику из Башкирии. Как сообщает пресс-служба организаторов, пока что счастливчик не вышел на связь.
Победитель приобрел всего один электронный билет стоимостью 60 рублей через мобильное приложение. Выигрышная комбинация чисел была 39, 8, 25, 21, 42, 9.
Это уже второй крупный выигрыш для жителей республики в текущем году. В минувшем марте другой участник из Башкирии стал обладателем более 15 миллионов рублей в той же лотерее.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.