Власти сказали, что происходит с заведениями общепита в Минске

Стало известно, что происходит с заведениями общепита в Минске, сообщает агентство «Минск-Новости».
Так по данным Главного статуправления Минска, в белорусской столице за 2024-го количество объектов общепита увеличилось на 263 заведения. В итоге в Минске различных объектов общественного питания стало 4399. Они рассчитаны на 191,7 тысячи посадочных мест. Еще в Минске насчитывается 66 летних кафе, вмещающих больше тысячи посетителей, и 47 магазинов кулинарии.
Минские заведения это, в основном, кафе и мини-кафе. Работают в столице также почти семь сотен кофеен, почти 550 столовых, по 400 с лишним баров и ресторанов, в том числе 217 ресторанов быстро обслуживания.
Вообще, в управлении обратили внимание, что в последние годы в Минске открываются все новые заведения общепита.
Напомним, на днях в Беларуси рестораны Mak.by — экс- McDonald’s приостанавливали работу.
Тем временем транспорт не будет останавливаться в Минске 4 июля у Дворца Cпорта.
Напомним, минчане могут узнать о прибытии транспорта по бесплатному номеру 488.