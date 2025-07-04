Власти сказали, что происходит с заведениями общепита в Минске

Так по данным Главного статуправления Минска, в белорусской столице за 2024-го количество объектов общепита увеличилось на 263 заведения. В итоге в Минске различных объектов общественного питания стало 4399. Они рассчитаны на 191,7 тысячи посадочных мест. Еще в Минске насчитывается 66 летних кафе, вмещающих больше тысячи посетителей, и 47 магазинов кулинарии.