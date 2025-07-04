Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Дамбу, музеи, Петергоф закрыли, пляжи подтопило, есть пострадавшие». Любимый белорусскими туристами Санкт-Петербург уходит под воду из-за масштабнейшего за 160 лет наводнения

Популярный у белорусов Петербург топит из-за сильнейшего за 160 лет наводнения.

Источник: Комсомольская правда

Санкт-Петербург настигло масштабное наводнение, сообщает «Комсомольская правда Санкт-Петербург».

Сильнейшее наводнение в Петербурге уже признали крупнейшим в июле за последние 160 лет. Для безопасности города дамбу закрыли в ночь на 4 июля. В Комплексе защитных сооружений города отметили, что опасности удалось миновать, но уровень воды повысился до 180 сантиметров. Доступ воды со стороны Финского залива к Петербургу полностью остановили.

При этом синоптики отчитались, что ночью 4 июля высота волн достигала 2 — 2,5 метра, а порывы ветра составляли 25 — 28 метров в секунду.

Известно, что из-за наводнения также прекратилось движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру. Парки музея-заповедника «Петергоф», а также Летний и Михайловский сады, Ленинградский зоопарк закрыли для посещения.

В прибрежных районах северной столицы России объявлено штормовое предупреждение. Волны в Финском заливе достигают трехметровой высоты. Ветер валит деревья.

Сообщается о серьезных подтоплениях в парках и на парковках. В самом Санкт-Петербурге подтопило некоторые лестничные выходы к каналам. Сообщается о минимум одной пострадавшей в Кронштадте, где на женщину упало дерево.

В последний раз такое мощное летнее наводнение накрывало Петербург 12 июля 1865 года.

Тем временем транспорт не будет останавливаться в Минске 4 июля у Дворца Cпорта.

Накануне Белгидромет дал прогноз погоды в Беларуси на большие выходные 3 — 5 июля: «Тропический воздух вытеснит холод с Европы».