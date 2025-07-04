«Дамбу, музеи, Петергоф закрыли, пляжи подтопило, есть пострадавшие». Любимый белорусскими туристами Санкт-Петербург уходит под воду из-за масштабнейшего за 160 лет наводнения

Сильнейшее наводнение в Петербурге уже признали крупнейшим в июле за последние 160 лет. Для безопасности города дамбу закрыли в ночь на 4 июля. В Комплексе защитных сооружений города отметили, что опасности удалось миновать, но уровень воды повысился до 180 сантиметров. Доступ воды со стороны Финского залива к Петербургу полностью остановили.