«Дамбу, музеи, Петергоф закрыли, пляжи подтопило, есть пострадавшие». Любимый белорусскими туристами Санкт-Петербург уходит под воду из-за масштабнейшего за 160 лет наводнения

Санкт-Петербург настигло масштабное наводнение, сообщает «Комсомольская правда Санкт-Петербург».
Сильнейшее наводнение в Петербурге уже признали крупнейшим в июле за последние 160 лет. Для безопасности города дамбу закрыли в ночь на 4 июля. В Комплексе защитных сооружений города отметили, что опасности удалось миновать, но уровень воды повысился до 180 сантиметров. Доступ воды со стороны Финского залива к Петербургу полностью остановили.
При этом синоптики отчитались, что ночью 4 июля высота волн достигала 2 — 2,5 метра, а порывы ветра составляли 25 — 28 метров в секунду.
Известно, что из-за наводнения также прекратилось движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру. Парки музея-заповедника «Петергоф», а также Летний и Михайловский сады, Ленинградский зоопарк закрыли для посещения.
В прибрежных районах северной столицы России объявлено штормовое предупреждение. Волны в Финском заливе достигают трехметровой высоты. Ветер валит деревья.
Сообщается о серьезных подтоплениях в парках и на парковках. В самом Санкт-Петербурге подтопило некоторые лестничные выходы к каналам. Сообщается о минимум одной пострадавшей в Кронштадте, где на женщину упало дерево.
В последний раз такое мощное летнее наводнение накрывало Петербург 12 июля 1865 года.
Тем временем транспорт не будет останавливаться в Минске 4 июля у Дворца Cпорта.
Накануне Белгидромет дал прогноз погоды в Беларуси на большие выходные 3 — 5 июля: «Тропический воздух вытеснит холод с Европы».