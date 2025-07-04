В Якутске двух девушек осудили за жестокое обращение с кошкой

Как установил суд, в апреле 2024 года подсудимые приобрели кошку по объявлению. Забрав животное, они поместили кошку в полипропиленовый мешок. Они поочередно сдавливали ей шею, перекрывая доступ к кислороду, после нанесли неоднократные удары металлической битой и ножом, при этом снимая происходящее на видео.