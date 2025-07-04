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В Якутске двух девушек осудили за жестокое обращение с кошкой

Прокуратура: двух девушек в Якутске осудили за жестокое обращение с кошкой.

Источник: Спорт РИА Новости

ЯКУТСК, 4 июл — РИА Новости. Суд в Якутске приговорил к условному сроку двух девушек, которые на камеру истязали кошку, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Двух садисток в городе Якутске судили по статье УК РФ «жестокое обращение с животным».

Как установил суд, в апреле 2024 года подсудимые приобрели кошку по объявлению. Забрав животное, они поместили кошку в полипропиленовый мешок. Они поочередно сдавливали ей шею, перекрывая доступ к кислороду, после нанесли неоднократные удары металлической битой и ножом, при этом снимая происходящее на видео.

«Подсудимые вину в совершенном преступлении признали в полном объеме. Суд приговорил девушек к 3 годам и 3 годам 1 месяцу лишения свободы условно соответственно, с установлением каждой испытательного срока на 3 года. Приговор в законную силу не вступил», — рассказали в пресс-службе.