В Иркутской области завершено выдвижение кандидатов в губернаторы

4 июля в 18:00 закончился срок подачи документов для желающих участвовать в выборах губернатора Иркутской области. Напомним, что дата выборов была утверждена Законодательным Собранием региона 14 июня. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Избиркома региона.
— Среди выдвинутых кандидатов — действующий губернатор Игорь Кобзев, бывший глава региона Сергей Левченко, а также Сергей Гагаркин, Виктор Галицков, Лариса Егорова и Александр Плескач, — говорится в сообщении комиссии.
Теперь всем претендентам предстоит преодолеть «муниципальный фильтр» — собрать подписи 239 депутатов и глав муниципальных образований. Кандидатам-самовыдвиженцам дополнительно нужно получить поддержку 9 123 избирателей.
Документы на регистрацию принимаются в избирательной комиссии с 20 по 30 июля. Окончательный список кандидатов, которые попадут в бюллетени, сформируют в августе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Эхирит-Булагатском районе возможно нашествие саранчи.