В Иркутской области завершено выдвижение кандидатов в губернаторы

4 июля в 18:00 закончился срок подачи документов для желающих участвовать в выборах губернатора Иркутской области. Напомним, что дата выборов была утверждена Законодательным Собранием региона 14 июня. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Избиркома региона.