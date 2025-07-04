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В выходные в Перми запустят ночные трамваи для посетителей фестивалей

Для посетителей фестивалей «Небесная ярмарка» и «Тайны горы Крестовой» будут организованы дополнительные рейсы трамваев, приуроченные к прибытию в Пермь электропоездов из Кунгура и Губахи, рассказали в городском дептрансе.

Для посетителей фестивалей «Небесная ярмарка» и «Тайны горы Крестовой» будут организованы дополнительные рейсы трамваев, приуроченные к прибытию в Пермь электропоездов из Кунгура и Губахи, рассказали в городском дептрансе.

Для тех, кто приедет с «Небесной ярмарки», в ночь с 5 на 6 июля будут действовать дополнительные ночные рейсы. Тармвай № 4 отправится от остановки «Станция Пермь II» в 02:57. Трамвай № 5 выйдет от остановки «Станция Бахаревка» в 02:42. Трамвай № 7 отправится в 02:59 от остановки «Станция Пермь II».

Для гостей фестиваля «Тайна горы Крестовой» в ночь с 5 на 6 июля и в ночь с 6 на 7 июля трамвай № 8 отправится от остановки «Микрорайон Висим» в 03:15.