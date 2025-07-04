В выходные в Перми запустят ночные трамваи для посетителей фестивалей

Для тех, кто приедет с «Небесной ярмарки», в ночь с 5 на 6 июля будут действовать дополнительные ночные рейсы. Тармвай № 4 отправится от остановки «Станция Пермь II» в 02:57. Трамвай № 5 выйдет от остановки «Станция Бахаревка» в 02:42. Трамвай № 7 отправится в 02:59 от остановки «Станция Пермь II».