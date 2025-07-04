В степях Казахстана нашли могилу ребенка XII века

После того, как антрополог Айкумис Раисова провела комплексный остеологический анализ, она установила, что скелет принадлежал ребенку 9−12 лет. Также удалось определить, что при жизни ребенок ломал левую плечевую кость, однако к моменту гибели перелом успел срастись.