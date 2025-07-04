В степях Казахстана нашли могилу ребенка XII века

Согласно распространенному релизу, когда археологи проводили выборку сооружения, они нашли незамеченную ранее могилу.
Захоронение оставалось непотревоженным на протяжении веков.
Именно в нем ученые обнаружили скелет усопшего, наконечники стрел, элементы конской сбруи и кожаную сумку.
Также рядом со скелетом нашли серьгу в виде вопросительного знака. Такие серьги были характерны для кыпчаков в
После того, как антрополог Айкумис Раисова провела комплексный остеологический анализ, она установила, что скелет принадлежал ребенку 9−12 лет. Также удалось определить, что при жизни ребенок ломал левую плечевую кость, однако к моменту гибели перелом успел срастись.
Такие захоронения встречаются редко. Памятники Средневековья мало изучены на территории Карагандинской области, поэтому полученные новые результаты по этому периоду актуальны и интересны.
Согласно данным радиоуглеродного анализа, захоронение было сделано в
«Найденные изделия будут дополнительно изучены при помощи спектрального анализа, который поможет определить состав металлов в захоронении. Далее артефакты будут переданы в областной историко-краеведческий музей».
В начале июня стало известно о другом интересном открытии. Тогда на границе Казахстана и России нашли «траву бессмертия».