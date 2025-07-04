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В степях Казахстана нашли могилу ребенка XII века

Экспедиция Карагандинского исследовательского университета имени Е. А. Букетова обнаружила могилу ребенка, жившего, вероятно, более тысячи лет назад. По данным археологов, найденное захоронение — часть известного ранее могильника Изенды-6, сообщает Zakon.kz.

Источник: https://www.gov.kz/

Согласно распространенному релизу, когда археологи проводили выборку сооружения, они нашли незамеченную ранее могилу.

Захоронение оставалось непотревоженным на протяжении веков.

Именно в нем ученые обнаружили скелет усопшего, наконечники стрел, элементы конской сбруи и кожаную сумку.

Также рядом со скелетом нашли серьгу в виде вопросительного знака. Такие серьги были характерны для кыпчаков в XII—XIV вв.еках.

После того, как антрополог Айкумис Раисова провела комплексный остеологический анализ, она установила, что скелет принадлежал ребенку 9−12 лет. Также удалось определить, что при жизни ребенок ломал левую плечевую кость, однако к моменту гибели перелом успел срастись.

Такие захоронения встречаются редко. Памятники Средневековья мало изучены на территории Карагандинской области, поэтому полученные новые результаты по этому периоду актуальны и интересны.

Алексей Кукушкин
директор Сарыаркинского археологического музея

Согласно данным радиоуглеродного анализа, захоронение было сделано в XII—XIII вв.еках. Ученые намерены провести дополнительные анализы и продолжить исследование захоронения:

«Найденные изделия будут дополнительно изучены при помощи спектрального анализа, который поможет определить состав металлов в захоронении. Далее артефакты будут переданы в областной историко-краеведческий музей».

В начале июня стало известно о другом интересном открытии. Тогда на границе Казахстана и России нашли «траву бессмертия».