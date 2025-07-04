В Барде началось строительство умной спортплощадки с федеральной поддержкой

В селе Барда Пермского края по госпрограмме «Спорт России» началось строительство умной спортивной площадки — на тренажерах такой площадки есть QR-коды с инструкцией, как заниматься.
Подрядная организация начала подготовку основания. Первый этап — выравнивание площадки. Затем площадку засыплют гравием, заасфальтируют и уложат покрытия в игровых зонах. Их будет две. Одна, размером 28×15 метров, предназначена для игровых видов спорта: волейбола, баскетбола, футбола. Эта зона с безопасным резиновым покрытием будет оснащена всем необходимым оборудованием — воротами, стойками — и разметкой. Вторая, воркаут-зона размером 19×12 метров с комплексом уличных тренажеров, также будет оснащена безопасным покрытием. На спортплощадке также будут трибуны и ограждение. Умные площадки отличаются нанесенными на тренажеры QR-кодами — перейдя по ним, можно получить инструкцию по занятиям на том или ином тренажере.
Умная спортивная площадка появится на ул. Газовиков, 35, на территории рядом с новой крытой ледовой ареной, пояснил глава Бардымского муниципального округа Халиль Алапанов: «С созданием плоскостного сооружения появится спортивный кластер, где жители смогут заниматься различными видами спорта. Кроме того, объект находится в непосредственной близости от Бардымской гимназии имени Г. Тукая, и здесь будут проходить уроки физкультуры».
Общая стоимость объекта составляет около 12 млн рублей, из них 9 млн выделено федеральным бюджетом, а 3 млн — из бюджета Прикамья. Муниципалитет взял на себя обязательство подготовить основания площадки.
В ежегодном послании губернатор Дмитрий Махонин подчеркивал высокую востребованность спортобъектов в Пермском крае: «Ставим себе задачу значительно увеличить объем строительства и реконструкции. Капитально отремонтируем еще 60 крупных спортивных объектов и построим 67. Это физкультурно-оздоровительные комплексы, лыжная инфраструктура, большие спорткомплексы, ледовые арены в разных территориях края».
Добавим, в 2025 году в рамках госпрограммы «Спорт России» в Прикамье также будет возведено пять площадок ГТО.