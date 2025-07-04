В Барде началось строительство умной спортплощадки с федеральной поддержкой

Подрядная организация начала подготовку основания. Первый этап — выравнивание площадки. Затем площадку засыплют гравием, заасфальтируют и уложат покрытия в игровых зонах. Их будет две. Одна, размером 28×15 метров, предназначена для игровых видов спорта: волейбола, баскетбола, футбола. Эта зона с безопасным резиновым покрытием будет оснащена всем необходимым оборудованием — воротами, стойками — и разметкой. Вторая, воркаут-зона размером 19×12 метров с комплексом уличных тренажеров, также будет оснащена безопасным покрытием. На спортплощадке также будут трибуны и ограждение. Умные площадки отличаются нанесенными на тренажеры QR-кодами — перейдя по ним, можно получить инструкцию по занятиям на том или ином тренажере.