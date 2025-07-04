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Мединский предложил изменить обложку учебника истории

В новом издании учебника «Всеобщая история. 11 класс» изменена обложка: вместо фрески Ганса Энри в Женеве на ней изображены советский корабль «Союз» и американский «Аполлон», стыкуемые над рекой Эльба.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Telegram-канал Владимира Мединского

В новом издании учебника «Всеобщая история. 11 класс» появилась другая обложка, выполненная по инициативе помощника президента России Владимира Мединского. Вместо прежнего изображения фрески Ганса Энри из Женевы, которая долгое время украшала книгу, теперь представлен исторический символ советско-американского сотрудничества — стыковка космических кораблей «Союз» и «Аполлон».

Мединский отметил, что предыдущая обложка воспринималась как сложная и мало понятная школьникам. Новая версия, по его словам, должна быть проще и доступнее. На переднем плане — стыковка советского и американского кораблей, которая, как рассказывал летчик-космонавт Алексей Леонов, произошла над рекой Эльба. На заднем фоне — знаменитый хоккейный суперкубок СССР — Канада 1972 года.

«Смысл прост: Россия всегда за сотрудничество, а любые битвы — только в спорте. История дает тому прекрасные примеры», — написал Мединский в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что таким образом подчеркивается ценность мирного сосуществования государств и важность культурно-спортивного диалога. История демонстрирует множество случаев, когда страны находили общее даже в условиях противостояния.

В заключение Мединский привел пример исторической иронии: двое из авторов Декларации независимости США — Томас Джефферсон и Джон Адамс — умерли в один день — 4 июля 1826 года, ровно через 50 лет после подписания документа. Оба прожили долгую жизнь, что, по мнению экс-министра, можно считать символическим признанием их исторического вклада.

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