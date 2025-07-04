Мединский предложил изменить обложку учебника истории

В заключение Мединский привел пример исторической иронии: двое из авторов Декларации независимости США — Томас Джефферсон и Джон Адамс — умерли в один день — 4 июля 1826 года, ровно через 50 лет после подписания документа. Оба прожили долгую жизнь, что, по мнению экс-министра, можно считать символическим признанием их исторического вклада.