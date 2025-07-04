Спасут жизнь: терапевт Кондрахин назвал анализы, способные «предсказать» инфаркт

Определить вероятность возникновения инфаркта в будущем человек может с помощью анализов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.
По его словам, существует сразу несколько таких анализов. Среди них:
Анализ на уровень холестерина показывает соотношение хорошего холестерина к плохому. Эти показатели дают представление о том, с какой вероятностью у человека может развиваться атеросклероз. Коагулограмма указывает на состояние свертывающей системы, от которой зависит вероятность возникновения тромбов. Тропониновый тест — положительный результат показывает наличие инфаркта.
— Сердце состоит из миокардитов. При их разрушении в сосудах появляются кусочки тропонинов — белков, которые содержит сердечная мышца. Если части этих белков находятся в крови, значит у человека уже случился инфаркт, — пояснил Кондрахин.
В беседе с «ВМ» терапевт рассказал, что предотвратить инфаркт возможно. Для этого достаточно внимательнее относиться к своему здоровью.
— Перечисленные анализы помогают определить вероятность инфаркта у человека. Исходя из этих показателей, будет понятна методика профилактики инфаркта. Если мы контролируем состояние организма, мы предотвращаем риски тяжелых заболеваний и сохраняем свое здоровье, — сообщил Кондрахин.
По мнению врача, для этого будет достаточно правильно питаться, следить за уровнем сахара в крови и своим весом, а также вести активный образ жизни.
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