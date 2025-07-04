Спасут жизнь: терапевт Кондрахин назвал анализы, способные «предсказать» инфаркт

Анализ на уровень холестерина показывает соотношение хорошего холестерина к плохому. Эти показатели дают представление о том, с какой вероятностью у человека может развиваться атеросклероз. Коагулограмма указывает на состояние свертывающей системы, от которой зависит вероятность возникновения тромбов. Тропониновый тест — положительный результат показывает наличие инфаркта.