«Т Плюс» выполнила 35% гидравлических испытаний теплосетей в Перми

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» завершили 35% от плана гидравлических испытаний теплосетей в Перми. В настоящее время профилактика проводится для 685 многоквартирных домов и 96 социальных объектов — детсадов, школ, больниц и поликлиник. Все работы выполняются по графику.
Обязательная проверка трубопроводов отопления и горячего водоснабжения на плотность и прочность проводится в рамках подготовки к отопительному сезону 2025/26. Это необходимо, чтобы обеспечить надёжную работу коммуникаций в период осенне-зимнего максимума нагрузок. На следующей неделе профилактика начнётся в микрорайонах Гайва, Новоплоский, а также центральной части краевой столицы.
Всего в ходе межсезонной подготовки энергетики «Т Плюс» проведут подготовку 2056 км теплосетей. Подключение горячей воды после завершения проверки контролируют специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».
Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания». В случае если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259−39−98 и на специализированный портал.
«Гидравлические испытания проводятся поэтапно во всех районах города Перми по графику. Технологический процесс предусматривает проверку участка трубопроводов, устранение выявленных повреждений и переход на следующий отрезок теплосети. Просим горожан проявить понимание. Энергетики прикладывают максимум усилий для завершения всех работ», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.
Гидравлические испытания 07.07.2025−11.07.2025.
ул. Автозаводская, 4, 9а, 14, 16, 18, 20, 21, 21а, 22, 24;
ул. Ласьвинская, 15, 19, 21, 21а, 22;
ул. Маршала Рыбалко, 1а, 3, 4, 5а, 6, 8, 9а, 12, 12а, 13, 15, 17, 17а, 18, 19, 21, 23;
ул. М. Федосеева, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 27;
ул. Ф. Худанина, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 18, 22;
ул. Чистопольская, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 18а, 20;
ул. Закамская, 3, 3а, 5, 3/2, 5/2, 9а.
Гидравлические испытания 07.07.2025−21.07.2025.
ул. Н. Краснова, 10, 14, 16а, 18;
ул. А. Пушкина, 26, 28, 28а, 42, 44, 44а, 50, 64;
ул. Малая Ямская, 2, 2а, 5а, 9, 9а, 10;
ул. Газеты «Звезда», 38б;
ул. Сибирская, 24, 26, 30, 30а, 32, 35а, 35д, 37, 47, 47а, 49;
ул. 25 Октября, 37, 38, 38а, 40а, 42, 43, 45, 47;
ул. Революции, 21а, 21б, 21в;
ул. М. Горького, 45, 47а, 49, 51, 54, 58, 60, 64, 64/1;
ул. И. Малышева, 3;
ул. Н. Островского, 49, 51, 53, 55;
ул. А. Луначарского, 62б, 66, 69/31, 75, 77а;
ул. Газеты «Звезда», 27, 31а, 31б, 38б;
ул. Екатерининская, 67, 69, 71, 75;
проспект Комсомольский, 29, 31а, 33, 34а, 34б, 36, 40;
ул. В. Куйбышева, 36, 38, 39, 46;
ул. А. Пушкина, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 35, 35а, 37, 42, 44, 44а, 50, 64, 71, 83, 85;
ул. Гремячий лог, 1;
ул. Д. Писарева, 1, 1а, 2а, 25, 25б, 27а, 28, 29 В, 29б, 30, 31а, 32, 33, 34, 35, 45, 49, 53, 55, 56б, 56 г, 59;
ул. Воркутинская, 88;
ул. Бирская, 3, 4;
ул. Гайвинская, 82, 99, 105, 107;
ул. Мелитопольская, 1;
ул. Д. Карбышева, 6, 41, 42, 44, 46, 47а, 47б, 48, 49а, 50, 52;
ул. Ново-Гайвинская, 82;
ул. Академика Вильямса, 20/1, 20/2, 20/3, 37б, 39, 39б;
ул. И. Репина, 6, 8, 10, 10а, 12, 20, 20а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 66, 68, 69, 70, 70а, 76а, 103, 104, 115, 120;
ул. Звенигородская, 2, 3, 11;
переулок 1-й Дубровский, 5, 7;
переулок 2-й Дубровский, 6, 8;
ул. Лобвинская, 33, 42, 42а;
ул. Кабельщиков, 12, 23, 89а, 93, 95, 99;
ул. Маршала Толбухина, 15, 17, 23;
ул. Коспашская, 17;
ул. Янаульская, 14, 18, 34, 36, 38;
ул. Усадебная, 55;
ул. Васнецова, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
ул. Луговского, 3, 134, 136, 140;
ул. Севанская, 2;
ул. 13-я линия, 10, 10б, 12;
ул. 10-я линия, 15.
ул. Краснослудская, 8, 9, 13, 17;
ул. А. Лянгасова, 67, 67а, 69.
Гидравлические испытания 08.07.2025−22.07.2025.
проспект Декабристов, 12а, 16, 18;
ул. А. Карпинского, 51, 51а, 57, 57а, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 75б, 77, 77б;
ул. Самолётная, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;
ул. Сивкова, 1, 1а, 2, 3, 3б, 5;
ул. Стахановская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7а;
ул. Спартаковская, 1, 4, 7, 8, 14;
ул. Л. Толстого, 2, 6;
ул. Д. Левченко, 31;
ул. Малая, 1, 3, 6;
ул. Танкистов 35, 37.
Гидравлические испытания 09.07.2025−23.07.2025.
ул. В. Белинского, 51а, 53, 53а, 57, 59, 61;
ул. 1-я Красноармейская, 50, 52, 54, 56а, 58а;
ул. Пионерская, 12, 15;
ул. Краснофлотская, 25, 28/1, 28/2, 29, 29а, 30а, 30б, 31, 32, 33, 33а, 35/1, 36, 38, 40, 40а;
ул. В. Куйбышева, 65/1, 67, 67/1, 68, 68а, 69, 69/1, 70, 71, 71/1, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 79а, 80, 80а, 80б, 80/3, 82/1, 83, 87, 89, 89а, 93, 93а;
ул. П. Осипенко, 45, 48, 50, 51, 51а, 52, 53, 56, 57, 57а, 59, 61;
ул. Г. Седова, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17;
ул. Газеты «Звезда», 73, 75, 79;
ул. Г. Успенского, 8, 22, 28;
ул. П. Соловьёва, 15;
ул. П. Нестерова, 18;
ул. В. Елькина, 4а, 6, 7, 8, 8а, 14, 39, 41, 43, 45, 47, 49;
проспект Комсомольский, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 72;
ул. Е. Ярославского, 10, 10а, 10б, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 26;
ул. Вижайская, 15, 19а;
ул. А. Лодыгина, 1, 1а, 2, 3, 3а, 5а, 5, 7, 9, 12, 14, 22, 29, 31, 33, 35;
ул. В. Куйбышева, 65/1, 67, 67/1, 68, 68а, 69, 69/1, 70, 71, 71/1, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 79а, 80, 80а, 80б, 80/3, 82/1, 87, 89, 89а, 93, 93а, 118б, 140, 140а, 143, 145, 147;
ул. Сергинская, 7;
ул. Хлебозаводская, 22;
ул. Архитектора Свиязева, 16, 17, 17 В, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 28а, 28б, 30;
ул. Чердынская, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
ул. Космонавта Леонова, 51.