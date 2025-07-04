В Самаре открылась выставка скульптуры и гобеленов «Статика в динамике»

В галерее «Новое пространство» начала работу выставка «Статика в динамике» (0+). В экспозиции представлены произведения Ивана и Ольги Мельниковых — самарских художников, работающих в разных жанрах, но объединённых общей художественной идеей.
Скульптуры Ивана Мельникова — это образы, выточенные из камня и бронзы, наполненные внутренним содержанием и пластикой формы. Рядом с ними — гобелены Ольги Мельниковой, выполненные вручную. Эти работы поражают точностью деталей, сложной фактурой и образной глубиной.
Выставка строится на контрасте материалов и техник, раскрывая, как неподвижные формы могут нести в себе движение и эмоции. Такой диалог скульптуры и текстиля создаёт цельное пространство, где статичность становится символом внутренней динамики.
Экспозиция открыта до 2 августа. Посещение свободное. Адрес: пр. Ленина, 14а.
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